Kırıkkale'de damat dehşeti...

İddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi S.U. (17) ile görüşmek için kayınbabasının Ovacık Mahallesi'ndeki evine giden E.U. (24) ile kayınbabası A.Ö. arasında tartışma çıktı.

KAYINVALİDESİNİ BIÇAKLADI

Kavgaya dönüşen olayda kayınvalidesi Ç.K.'yi bıçakla yaralayan E.U., kayınbabası A.Ö.'ye de düdüklü tencereyle vurdu.

Şüpheli, hamile olduğu öğrenilen eşi S.U.'yu da darbederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince bir süre sonra yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.