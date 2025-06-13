Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal yaşamını zenginleştirmeye yönelik projelerine devam ediyor.

Başkan Fırat Görgel’in öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, Pusula Maraş çatısı altında gençlik projeleri şehrin dört bir yanında etkisini göstermeye başladı.

Bu projelerden biri olan ve gençlerin katılımıyla adı belirlenen Kırk Altı Meydan Kafe, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası yanında yükseliyor.

İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan kafe, kısa sürede gençlerle buluşacak. Modern tasarımıyla dikkat çeken sosyal alan; uygun fiyatlı içecek seçenekleri, konforlu oturma alanları ve sosyalleşme imkânları sunacak.