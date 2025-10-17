İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı öncülüğünde Adalet Bakanlığı ve ilgili emniyet birimlerinin koordineli çalışmaları sonucu yurt dışına kaçan çok sayıda suçlunun yakalanarak Türkiye’ye iade edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "kasten öldürme", "suç örgütüne üye olma", "nitelikli yağma", "cebir ve tehditle özgürlükten yoksun kılma", "ruhsatsız silah bulundurma" gibi ağır suçlardan kırmızı bültenle aranan H.K.Ş’nin Birleşik Arap Emirlikleri’nde yakalandığını bildirdi.

Ayrıca Irak’ta “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan M.A. ve B.B., Gürcistan’da “nitelikli cinsel saldırı”, “cebir ve tehditle özgürlükten yoksun kılma” gibi suçlardan aranan toplam dört kişi, Almanya, Polonya ve Yunanistan’da da çeşitli suçlardan aranan kişiler yakalanarak Türkiye’ye iade edildi.

Yerlikaya, operasyonlara ilişkin olarak, “Hangi bültenle aranırsa aransın, nerede olursa olsun suç işleyenleri bir bir yakalayıp ülkemize geri getiriyoruz. Milletimizin huzuru ve güveni için kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.