Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu tahminlerine göre, yarın Ege ve Marmara'da yağış bekleniyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Bandırma çevrelerinde ise aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Sıcaklıkların kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Hafta sonu Kahramanmaraş genelinde hava güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının ise 26-27 derece arasında seyretmesi bekleniyor.