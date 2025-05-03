'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ş.Ç. ise Almanya'da yakalandı.

'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Resmi belgede sahtecilik' suçlarından 4 yıldır ulusal seviyede aranan S.E.Ö. ile 'Tasarlayarak öldürme', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' ve 'Suç uydurma' suçlarından 2 yıldır ulusal seviyede aranan M.G. de Gürcistan’da yakalandı. Şüphelilerin hepsinin Türkiye'ye iadesi sağlandı.

Bakan Yerlikaya, "Adalet Bakanlığımız, Tiflis Büyükelçiliğimiz ve operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerimizi ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.