Bakan Yumaklı, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkeleri arasında küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığı, süt, yumurta ve kanatlı eti üretiminde birinci sırada olduğunu belirtti.

"Bunu söylediğimiz zaman bazılarının gücüne gidiyor ama bunları onlar duymak istemese de ifade edeceğiz. Çünkü bu ülkenin fedakar üreticileri ülkemizin birinci sırada kalması için ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Bakanlık ve üreticilerimiz olarak omuz omuza vererek bunu sürdürmeye kararlıyız. Bu tablo tesadüfi değil. Bu başarı, devletimizin gücüyle, üreticimizin alın teri ve en önemlisi de bu ülkenin üretme iradesiyle alakalıdır."

Öte yandan Yumaklı, bitkisel üretimde ve su ürünlerinde olduğu gibi hayvancılıkta da planlı üretim dönemini başlattıklarını anlattı.

Hedefi, takvimi ve desteği belli bir üretim anlayışıyla yola çıktıklarına işaret eden Yumaklı, "Bu kapsamda yeni hayvancılık modelinde uygulamaya aldık. Genç ve kadın üreticilerimize destek veriyoruz. Aile işletmelerimizi de bu destekleme modelinin merkezine aldık. Biliyoruz ki eğer genç kardeşlerim, kadın girişimciler ve güçlü bir aile işletmesi olmazsa bunları yapmanın imkanı yok. Ayrıca, bunları yaparken aynı zamanda tüketicilerimizin de uygun şartlarda kırmızı et tüketmesini sağlamak için gayret ediyoruz." diye konuştu.