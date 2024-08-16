Ticaret Bakanlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine hız verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için okul alışverişlerinin yapıldığı, başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere, perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimlerinin yoğun şekilde gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda ticaret denetmenlerince imalatçı, ithalatçı ve toptancılarda yönelik gerçekleştirilen denetimlerle güvensiz ürünlerin tüketicilere ulaşmasının engellendiği vurgulandı.