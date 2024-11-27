Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte şerbetli tatlıların satışlarında artış yaşanıyor. Soğuk havalarda sıcak çay ve kahve eşliğinde tüketilen baklava, kadayıf, şekerpare gibi tatlılar, kış sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Tatlı ustaları, kış aylarında özellikle şerbetli tatlılara olan talebin ciddi şekilde arttığını belirtiyor.

Uzmanlara göre, kış aylarında enerji tüketiminin artması, şerbetli tatlılara olan ilgiyi de beraberinde getiriyor. Özellikle ağır yemeklerin ardından tercih edilen bu tatlılar, hem enerji sağlıyor hem de sofraları tatlandırıyor.

Tatlı satıcıları, baklava gibi geleneksel lezzetlerin yanı sıra farklı şerbetli tatlı çeşitlerine de talebin yükseldiğini ifade ediyor.