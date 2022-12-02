İstanbul'un Maltepe ilçesinde, dün saat 21.00 Abdulkadir K. dehşet saçtı.

Abdulkadir K., husumetli olduğu kız arkadaşının ağabeyi Ömür D.'yi akşam saatlerinde otomobiliyle takip etti.

Abdülkadir K. yolda yürüyen Ömür D.'ye, pompalı tüfekle ateş etti.

Yaralı kanlar içerisinde kaldı

Ömür D., kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Ağır yaralanan ağabey ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

"Biz havaya ateş ediyor herhalde dedik"

Görgü tanığı Ayhan Toraman, "Beyaz bir araba geldi. Arkadaş kaldırımda yürüyordu. O arada 3 tane sıktı. Biz havaya ateş ediyor herhalde dedik. Sonra araba U dönüşü yapıp aşağı kaçınca çocuğu kaldırımda gördük.

Buradan koştuk müdahale ettik. Sonradan öğrendik mahallenin gençlerinden, aralarında bir husumet olmuş. Ondan dolayı çocuğu vurmuşlar. Durumu gördüğüm kadarıyla ağırdı. Müdahale ettik tampon yaptık. Bekledik ambulans geldi götürdü." dedi.