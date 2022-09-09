Büyükada’da geçtiğimiz hafta, H.G. isimli şahsın, küçük bir kız çocuğunu sarılarak kaçırmaya çalıştığı ileri sürüldü.

İddiaya göre kız çocuğu, çevredeki vatandaşların kendisini fark etmesi için ‘imdat çağrısı’ anlamına gelen el işareti yaptı. Durumu fark eden esnaf, kızın nesi olduğunu sordu. Şahıs, çocuğun akrabasını olduğunu söyledi.

Şüpheli şahıs darbedildi

Kız çocuğunun şahsın yanından koşarak kaçtığını gören ve annesi ile babasının kız çocuğunu aradığını öğrenen esnaf, şüpheli şahsı darbetti. Polis tarafından yakalanan H.G. isimli şahıs ‘çocuğun kaçırılması ve alıkonulması’ ile ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklanırken, emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

“Dayısıyım amcasıyım gibi şeyler söyledi”

Kız çocuğunu kaçırmaya çalışan şahsa engel olan vatandaşlardan Levent Budak, olaya yönelik şu ifadeleri kullandı:

“Olay geçen hafta sonu olmuştu. Ada ve sahil kalabalıktı. Adam kızı alıyor, elinden tutarak götürüyor. Götürürken de biz burada fark ediyoruz. Masa ve sandalyelere takılıp düşüyorlar. Adama ‘sen çocuğun nesi oluyorsun’ diye soruyoruz. Dayısıyım amcasıyım gibi şeyler söyledi. Ondan sonra kız bir anda kaçtı. Tabii o esnada bizim bilmediğimiz bir imdat çağrısı varmış herhalde. Onu biz fark edemedik. Meğerse kız eliyle onu yapıyormuş. Onu ben olaydan sonra öğrendim. Biz sorduk o esnada kız kaçtı. Ben adamı takip ettim. Takip ederken annesi ile babasını gördüm. ‘Kızınızı mı arıyorsunuz’ diye sordum. Onlar da evet deyince olayı anladım. Adamı etkisiz hale getirdik. Ben adamı tanımıyorum. Mekan tıklım tıklım kalabalıktı, sahildeki restoranlar da tamamen doluydu, ben de son anda fark etim. Fark edemeyebilirdik de.”