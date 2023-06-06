İzmir'in Buca ilçesinde 17 Mayıs 2021'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Ayşe Vural, kızını öldürdüğünü belirterek teslim oldu.

Bunun üzerine evde, Zeynep Vural'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi.

Gözaltına alınan anne Ayşe Vural tutuklandı, 70 yaşındaki eşi Saffet ile 25 yaşındaki oğlu Ömer Vural adli kontrol ile serbest bırakıldı.

3 sanığa hapis cezası talep edildi

İddianamede savcı, Ayşe Vural'ın eylemi tek başına yapmasının mümkün olmadığını belirtti.

Savcı ayrıca sanıkların ifadelerinde çelişkiler olduğunu vurguladı.

3 sanık hakkında, 'üstsoy veya altsoydan birine kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bağımlı olduğu kaydedildi

Heyet, gerekçeli kararında, Zeynep'in sanık olan aile fertleriyle uzun süreden beri süregelen sorunlar bulunduğunu, psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle zaman zaman hırçınlaşarak aile bireylerine saldırgan tavırlar sergileyip darbettiğinin altını çizdi.

Heyet, bu durumların çekilmez hal boyutuna ulaştığı, olay günü Zeynep'in, annesine hakaretlerde bulunması yine olaydan önce yere kustuktan sonra temizlemesi için odaya çağırıp, temizlemesi için darbettiğini kaydetti.

İzmir'de kızını öldüren anneye 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulandı



Beraat talep ettiler

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen yıl görülen davanın karar duruşmasında Ayşe Vural, "Kızımı öldürmek istememiştim." diyerek beraatini istedi.

Eşi ile oğlu da aynı talepte bulundu. Mahkeme heyeti, Ayşe Vural'ı 'alt soyu kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

'Tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulandı

Zeynep'in psikolojik rahatsızlığı ve bağımlılığı nedeniyle aile bireylerine saldırgan tavırlar sergileyip, darbettiğini belirten heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi de uyguladı.

Böylece Ayşe Vural'ın cezası, 18 yıl 4 ay hapse çevrildi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar da beraat etti. Karar, taraf avukatlarının itirazı ile istinaf mahkemesine taşıdı.

Karar Yargıtay'a taşınacak

Dosyayı görüşen İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi, duruşma görülmeksizin inceleme yapılmasına karar verdi.

Daire, deliller, mahkemenin inanç ve takdiri, oluş, buna göre niteleme ve buna bağlı uygulama doğrultusunda Ayşe Vural için verilen cezanın doğruluğuna kanaat getirdi.

Diğer sanıklar için gösterilen delillerin mahkumiyete yeter derece ve nitelikte bulunmadığını vurgulayan Daire, istinaf talebinin yerinde görülmediğine hükmetti.

Daire ayrıca, Ayşe Vural'ın tahliye talebini reddetti. Ayşe Vural'ın avukatı Mehmet Ali Orman ise kararı Yargıtay'a taşıyacaklarını belirtti.