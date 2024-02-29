🔊KM Uzay ve Havacılık A.Ş. Ortaklık Başvuruları Başladı 📢

✅Ortaklık bedeli minimum 100.000 USD’dir. (Yüz Bin Dolar)

✅Şirket sermayesi oluşan talebe göre belirlenecektir.

✅KM Uzay ve Havacılık A.Ş. tarafından en az 5 yıl kar dağıtımı yapılmayacaktır.

✅Ortaklık hisse ödemeleri en geç 6 ayda bir olmak üzere 4 taksit halinde gerçekleştirilecektir.

✅İlk taksit, KMTSO altında kurulacak olan ‘KMTSO Teknoloji A.Ş.’ şirketinin tescilinden hemen önce istenecektir.

⭐KM Uzay ve Havacılık şirketine ortak olmak isteyen tüm gerçek ve tüzel kişiler, alacakları hisse bedelini Dolar💲cinsinden taahhüt etmelidirler.

❗Son başvuru tarihi 15 Nisan 2024 olup, bu tarihten sonra yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

❗Ekli başvuru forumunun yetkili imzalı olarak KMTSO Genel Sekreterliği’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

ℹ Tüm soru ve taleplerinizi yazılı olarak aşağıdaki hatlar aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz.

WhatsApp: 0530 148 83 24

E-posta: [email protected]

Başvuru Formu👉 drive.google.com/file/d/1yZeqYV…

