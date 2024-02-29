Varol yaptığı paylaşımda, takipçilerine seslenerek "Biz yandık siz yanmayın" dedi.

Dolandırıcıların kurbanı olan vatandaşlar zaman zaman gündem oluyor.

Ancak durum bu sefer biraz farklı.

Kelime Oyunu yarışması ile tanınan sunucu Ali İhsan Varol, dolandırıldığını duyurdu.

İnternet üzerinden alışveriş yaptı: Pişman oldu

İnternet üzerinden alışveriş yapan Ali İhsan Varol, firmanın depo ve ofis adresine girdiğinde dolandırıldığını anladı.

Takipçilerine seslenen ünlü sunucu, "Biz yandık siz yanmayın" diyerek uyarıda bulundu.

"Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor"

Ali İhsan Varol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı şöyle anlattı:

"Dolandırıldık… https://arcelikavm.com'dan alışveriş yapmayınız… Depo ve ofis adreslerinde yeller esiyor… E-ofis dedikleri Aquapark AVM’nin kendilerinden haberi bile yok. Her tarafa şikayet ettik ama site hala aktif. Biz yandık siz yanmayın…"