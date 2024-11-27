KMTSO 19. Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan’ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda, Kasım ayı faaliyetleri ve ekonomik gelişmelere ilişkin görüşmeler yapıldı. Expo Arasta Çarşısı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ve meslek komite başkanları katıldı. Toplantıda KMTSO Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan, meclis gündemini okuyarak oylanması gereken hususları meclis üyelerinin onayına sundu. Daha sonra kürsüye gelen KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Kasım ayında yapılan çalışma ve faaliyetlerle ilgili üyeleri bilgilendirdi.

“ÜYELERİMİZE GECİKME ZAMMI UYGULANMAYACAK”

Başkan Buluntu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Son meclis toplantımızda aldığımız kararlar doğrultusunda, üyelerimizin aidat ödemelerinde kolaylık sağlamak amacıyla 31 Aralık’a kadar yapılan ödemelerde gecikme zammı uygulanmayacağını bir kez daha hatırlatmak isterim. Ticaret Bakanlığı ve TOBB iş birliğiyle alınan bu kararın, üyelerimize önemli bir destek sunacağını düşünüyoruz.

“KİGEM PROJEMİZİN AÇILIŞINI YAPACAĞIZ”

Depremin üzerinden neredeyse iki yıl geçti. Bu süreçte sektörlerimizin toparlanması ve faaliyetlerin hızlanması için komitelerimiz yoğun bir tempoyla çalışmaya devam ediyor. Yönetim Kurulu Üyemiz Hikmet Bey’in yakından takip ettiği KİGEM projesine ilişkin protokol, geçtiğimiz günlerde Ankara’da imzalandı. Proje kapsamında yaklaşık 750 bin dolarlık hibe desteği sağlanmış durumda. Önümüzdeki 10-15 gün içinde KİGEM projemizin açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, kadın işverenlere yönelik birinci ve ikinci fazlarda toplamda 1,5 milyon doları aşan bir hibe desteği sağladık.

“BAKANIMIZA ENERJİ İLE İLGİLİ SORUN VE TALEPLERİ İLETTİK”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, Afşin-Elbistan Termik Santrali’nde incelemelerde bulunuldu ve biz de kendisiyle valiliğimizde özel bir toplantı gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde enerji maliyetleri ve yeşil dönüşüm süreçleri başta olmak üzere, sanayi kuruluşlarımızın yaşadığı enerji sorunlarını ve çözüm önerilerimizi kapsamlı bir şekilde ele aldık. Sayın Bakanımız, proje detaylarımızı dinledikten sonra, “Projeyi detaylandırın” diyerek destek mesajı verdi. Bu proje, hem siyasi hem de sanayi açısından önemli bir adım ve altı aydır yoğun şekilde üzerinde çalıştığımız bir girişim. İnşallah şehrimiz adına olumlu sonuçlar elde edeceğimize inanıyoruz.

“ÜNİVERSİTELERİMİZLE İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ”

Savunma ve havacılık sektöründe, TUSAŞ ile birlikte önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Üniversitelerimizle iş birliğimizi güçlendirerek, sanayi-üniversite ortaklığını şehrimizin gelişimi için bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Bu kapsamda, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin teknoloji üniversitesine dönüşmesi önemli bir gelişme. Uzay ve havacılık alanında İstiklal Üniversitesi ve Sütçü İmam Üniversitesi ile ortak projeler yürütüyoruz. Bu iş birliklerini daha da genişleterek, hem sanayicilerimizin hem de öğrencilerimizin bu süreçten azami fayda sağlamasını hedefliyoruz.

“MÜCBİR SEBEP UZATILMALI”

Mücbir sebep konusuna gelirsek, bu mesele bizim her üç ayda bir öncelikli gündemimiz olmaya devam ediyor. 30 Kasım tarihi yaklaşıyor ve bu sürecin uzatılması yönündeki taleplerimizi sürekli gündemde tutuyoruz. Depremden etkilenen illerimiz için mücbir sebep halinin uzatılması büyük önem taşıyor, çünkü şehir merkezimizde hala kapalı yollar ve devam eden inşaatlar var. Esnaflarımız konteynerlerden yeni ticaret alanlarına geçmeye çalışıyor. SGK borçlarının yeniden yapılandırılması, teminat koşullarının hafifletilmesi ve 2025 Haziran’a kadar mücbir sebep halinin devam etmesi, toparlanma sürecini hızlandırmak için elzem adımlar olacaktır.”