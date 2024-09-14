Başkan Buluntu, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) dünyaya teşrif ettiği mübarek Mevlit Kandili’nin idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu kutlu gece, barış, kardeşlik ve hoşgörü gibi yüce değerlerin hatırlanmasına vesile olurken, maneviyatımızı güçlendirmek ve birbirimize daha sıkı kenetlenmek için bizlere büyük bir fırsat sunmaktadır.

Bu mübarek gecenin başta milletimiz olmak üzere tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini, dualarımızın kabul olmasını, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Birbirimize duyduğumuz sevgi ve saygının daha da artacağı, barış dolu bir dünya temennisiyle Mevlit Kandili’nizi tebrik eder, sağlık, huzur ve esenlikler dilerim.”