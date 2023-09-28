İstanbul Sanayi Odası (İso) Tarafından Her Yıl Gerçekleştirilen "Türkiye'nin İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022" Araştırma Sonuçları Açıklandı.

Açıklanan Listede Kahramanmaraş’tan 12 Firma Yer Aldı.

Kmtso Başkanı Mustafa Buluntu Aksu Haber’e Özel Yaptığı Açıklamada Sıralamaya Giren Tüm Firmaları Kutlayarak Başarı Dileklerinde Bulundu.

Ayrıca Başkan Buluntu Konuşmasını “Ülkemizin Kalkınması Adına Var Gücüyle Çalışan; Her Koşulda Üreten, İhracat Yapan Firmalarımızı Tebrik Ediyor, Başarılarının Devamını Diliyoruz.” Diyerek Sürdürdü.

