Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü Enver Gökşen'in 7 Mart 2023 tarihinde emekli olmasının ardından vekaleten yürütülen Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine, daha önce Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde başarılı çalışmalara imza atan Harun Kurt atandı. Kurt'un atanması, eğitim camiasında memnuniyetle karşılandı ve Onikişubat İlçesi'nde eğitimin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülüyor.

Harun Kurt Kimdir?

Harun Kurt’un Özgeçmişi:

Doğum Yılı ve Yeri: 1975, Kahramanmaraş

Eğitim: 1991 yılında Kahramanmaraş İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. 1997 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. 2001 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı-İslam Felsefesi alanında yüksek lisans yaptı.

Mesleki Kariyer:

1998: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni olarak Trabzon’da göreve başladı.

2008: Dulkadiroğlu Fatih Anadolu Lisesi'nde Müdür Yardımcısı olarak göreve atandı.

2013: Aynı okulda Müdür Başyardımcılığı görevine devam etti.

2014-2018: Dulkadiroğlu Fatih Anadolu Lisesi'nde Okul Müdürü olarak görev yaptı.

2018-2022: Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak hizmet verdi.

2022-2024: Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde Araştırmacı kadrosunda görev yaptı.

2024: Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atandı.

Aldığı Belgeler:

Teşekkür Belgesi: 4 adet (2003-2020) - Kaymakamlık

Takdir Belgesi: 1 adet (2006) - Kaymakamlık

Aylıkla Ödüllendirme: 1 adet (2009) - Bakanlık

Başarı Belgesi: 7 adet (2017-2023) - Kaymakamlık, Valilik, Bakanlık

Üstün Başarı Belgesi: 2 adet (2021-2022) - Kaymakamlık

Ödül: 2 adet (2021-2023) - Valilik

1999-2023 yılları arasında öğretmenlik, eğitim yöneticiliği, kişisel gelişim, mevzuat bilgisi ve mesleki gelişim gibi alanlarda toplam 68 adet merkezi ve mahalli hizmet içi eğitim kursu ve seminerine katıldı.

Kişisel Bilgiler:

Medeni Durum: Evli ve üç çocuk babasıdır.

Harun Kurt'un Onikişubat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanması, eğitimciler ve bölge halkı arasında büyük bir memnuniyetle karşılanmış olup, ilçedeki eğitim kalitesine önemli katkılar sağlayacağına inanılmaktadır.