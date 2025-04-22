Bu kapsamda INTERTEK iş birliğiyle düzenlenen seminerde, sektöre dair güncel konular masaya yatırıldı.

Seminere INTERTEK İş Geliştirme Direktörü Nurten ILNUT konuşmacı olarak katıldı.

ILNUT, katılımcılara sürdürülebilirlik alanındaki yeni mevzuatlar ve uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Toplantıda; CSRD ve CSDDD gibi Avrupa Birliği sürdürülebilirlik düzenlemeleri, ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) politikaları, sosyal uygunluk ve güvenlik sertifikaları, geri dönüştürülmüş ve organik ürün belgeleri, ISO 14064 Karbon Ayak İzi standardı gibi pek çok önemli konu ele alındı.

Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği seminer, KMTSO’nun üyelerine yönelik sürdürülebilir kalkınma, yeşil dönüşüm ve küresel rekabet konularında rehberlik etme vizyonunun bir parçası olarak değerlendirildi.