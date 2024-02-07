Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yaşamını yitirenleri anmak amacıyla Kocaeli ve Düzce'de programlar düzenlendi.
Kocaeli'de faaliyet gösteren deprem bölgesi illerinin dernekleri tarafından organize edilen programa
Program İzmit'teki tarihi Fevziye Camisi'nde mevlit okunmasıyla başladı. Öğle namazının ardından da afette ölenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.
AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Kahramanmaraş olarak Kocaeli'ye büyük minnet borçlarının bulunduğunu ifade etti.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)