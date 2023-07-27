Köşklü Çeşme Mahallesi D-100 kara yolu İstanbul istikametinde ilerleyen Salih Altın idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Salih Altın ile Songül Altın ve Yusuf Cemal Altın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkartılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde yoğunluk yaşandı.