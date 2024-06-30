Valilikten yapılan açıklamada, 29 Haziran Cumartesi günü sabah saatlerinde görevi başında geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan polis memuru Cemalcan Ev'in, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.

Şehidin naaşının bugün saat 10.00’da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak töreninin ardından baba ocağı Ordu'ya gönderileceği kaydedilen açıklamada, "Şehidimiz polis memuru Cemalcan Ev’e, Allah’tan rahmet, ailesine, aziz milletimize ve Polis Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Ruhu şad, makamı ali olsun." denildi.

Ordu'ya şehit ateşi düştü

Şehit polis memuru Cemalcan Ev'in cenazesi, bugün saat 10.00’da Kocaeli Emniyet Müdürlüğü önünde yapılacak töreninin ardından memleketi Ordu'ya gönderilecek.

Cenaze, Gölköy ilçesine bağlı Kaleköy Köy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra aynı yer mezarlığına defnedilecek.