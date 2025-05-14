Bahçelievler Çobançeşme Mahallesinde 9 Mayıs günü akşam saat 21:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İddiaya göre evinde oturan Hüseyin Veznedar'ı araçla dışarıda olan eşi Zahide Veznedar arayıp aşağı in alışverişe gidelim dedi. Hüseyin Veznedar aşağı indiği sırada kafasında beyaz poşet geçiren bir saldırgan yanına gelip 8 el ateş etti. Kurşun yağmuruna tutulan adam olay yerinde hayatını kaybetti.

"BEYAZ POŞETLİ BİRİ GELİP KOCAMI ÖLDÜRDÜ"

İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Cinayet Büro amirliği ekipleri eşi gözleri önünde öldürülen Zahide Veznedar'ın ifadesine başvurdu. Kadın ilk beyanında "Eşimle dışarı çıkacaktım ben aracımı park ederken beyaz poşetli saldırgan geldi eşime ateş edip kaçtı. Eşimin borçları vardı alacaklıları yapmış olabilir" dedi. "Daha sonra kimin yaptığını bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Cinayet Büro Dedektifleri kadının hal ve hareketlerinden verdiği ifadelerdeki küçük çelişkilerden şüphelendi. Daha detaylı sorular sormaya başlayınca kan donduran cinayet planı ortaya çıktı.

KIZININ BABASINI BU SÖZLERLE TUZAĞA ÇEKMİŞ

İddiaya göre Zahide Veznedar ile şüpheli Ufuk A.'nın yaklaşık 20 yıldır bir ilişkisi vardı. Kadın şüpheliyi aracıyla sokağın başına getirmiş ve eşini arayıp alışverişe gidelim diyerek aşağı çağırdı. Hiçbir şeyden haberi olmayan adam aşağı indiğinde eşinin sevgilisi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Olay yerinde hayatını kaybetti.

20 YILLIK SEVGİLİSİNE KOCASINI ÖLDÜRTMÜŞ

Tanık olarak ifadesi alınan Zahide Veznedar azmettirici olarak gözaltına alındı. İfadesinde "2012 yılından beri evliyiz 11 yaşında bir kızımız var. Şüpheli ile 20 yıllık bir ilişkimiz var. Olay günü de buluştuk. Artık kocamın yüzüne bakacak halim kalmamıştı. Ufuk ile kaçmaya karar verdik. Onun olayı gerçekleştireceğini bilmiyordum" dediği öne sürüldü.

AZMETTİRMEKTEN TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen Zahide Veznedar çıkarıldığı mahkemece cinayete azmettirmekten tutuklandı. Olay yerinden kaçan Ufuk A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kaçtığı Bursa'da gözaltına alındı. Olayda kullandığı silahla birlikte yakalanan Ufuk A. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTIK, BANA EŞİM BENİ DARP EDİYOR DEDİ

Şüpheli ilk beyanında "Zahide Veznedar ile çok eskiden, sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, kadının kendisine sürekli 'eşim beni darp ediyor' dedi. Ben de olay günü kocasıyla konuşmaya gittim. Elinde silah vardı bana silah çekti silahı alıp ateş ettim" dediği öne sürüldü.

CİNAYET ÖNCESİ SEVGİLİSİ İLE OTELDE GÖRÜŞMÜŞ

Öte yandan konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde Zahide Veznedar ile Ufuk A.'nın olaydan kısa bir süre önce otele girdikleri görüntü ortaya çıktı. Bir başka görüntüde de şüphelinin kafasında poşetle olay yerinden kaçtığı görüldü.