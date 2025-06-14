186 yıldır milletin huzuru ve güvenliği için görev yapan Jandarma Teşkilatı, kuruluş yıl dönümünü Kahramanmaraş’ta düzenlenen özel bir programla kutladı. Çamlıca Restoran’da gerçekleşen etkinliğe yoğun katılım oldu.

Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve İrfan Karatutlu, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, çeşitli dernek başkanları ile birlikte şehit ve gazi aileleri katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verildi. Şehitler için dualar edilirken, jandarma personeline gösterilen takdir ve destek vurgulandı.

186 yıldır görevini büyük bir fedakârlıkla sürdüren Jandarma Teşkilatı'nın, milletin huzur ve güvenliği için yürüttüğü çalışmalar, programa katılanlar tarafından takdirle karşılandı.