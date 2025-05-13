Komedyen Tolga Çevik, 12 Mayıs 2025 tarihinde İzmir’de yapılması planlanan Tolgshow gösterisinin ertelendiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Çevik’in sahne performansını doğrudan etkileyen ciddi bir sağlık sorunu yaşadığı belirtildi. Komedyene “lomber disk hernisi” (bel fıtığı) teşhisi konulduğu ve bu nedenle sahneye çıkamayacağı bildirildi.

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Tolga Çevik hastalığı nedeniyle gösterisini erteledi (Lomber disk hernisi nedir?) - 1

LOMBER DİSK HERNİSİ NEDİR?

Lomber disk hernisi, halk arasında bel fıtığı olarak bilinir. Lomber disk hernisi, omurgadaki disklerin dışarı taşması sonucu sinirlere baskı yaparak ağrı, uyuşma ve hareket kısıtlılığına yol açan bir durumdur. Özellikle sahne sanatlarıyla uğraşanlar için böyle bir rahatsızlık dinlenmeyi ve iyileşme sürecini gerektirir.

LOMBER DİSK HERNİSİ NEDENLERİ

Ağır kaldırma

Ani hareketler

Hareketsiz yaşam tarzı

Obezite

Sigara kullanımı

Genetik yatkınlık

LOMBER DİSK HERNİSİ BELİRTİLERİ

Bel ağrısı

Bacaklarda ağrı (özellikle siyatik siniri etkilenirse)

Uyuşma, karıncalanma

Kas gücünde zayıflık

Hareket kısıtlılığı