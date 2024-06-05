Özellikle Yerli Ve Milli Irk Domateslerin Yetiştirildiği Seralar, Türkiye Pazarının Yanı Sıra Uluslararası Pazarlarda Da Dikkat Çekmeye Başladı.

Seracılığın Yaygınlaşmasıyla Birlikte, Kahramanmaraş'taki Üreticiler Modern Tarım Tekniklerini Benimseyerek Daha Yüksek Verim Ve Kalite Elde Ediyorlar. Bu Gelişim, Bölgedeki Ekonomik Kalkınmayı Da Olumlu Yönde Etkiliyor.

İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü Yetkilileri De Seracılığın Teşvik Edilmesi İçin Çeşitli Projeler Ve Eğitim Programları Düzenleyerek Üreticilere Destek Sağlıyor.

Kahramanmaraş’ta Yetiştirilen Yerli Ve Milli Irk Domatesler, Lezzeti Ve Dayanıklılığıyla Ön Plana Çıkıyor. Türkiye'nin Farklı Bölgelerinde Tüketilen Bu Domatesler, Son Dönemde Uluslararası Alanda Da Büyük İlgi Görüyor.

Özellikle Avrupa Ve Orta Doğu Ülkelerinden Gelen Talepler, Kahramanmaraşlı Üreticilerin İhracat Kapasitelerini Artırmalarına Olanak Tanıyor.

Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Resul Aslanhan Konuya İlişkin Yaptığı Açıklamada, Kahramanmaraş’ta Seracılık Sektörü, Hem Ekonomik Hem De Sosyal Açıdan Büyük Bir Potansiyel Taşıdığını İfade Etti.

Kahramanmaraş Ziraat Odası Başkanı Mehmet Çetinkaya Da Kahramanmaraş’ın Türkiye Genelinde Önemli Bir Tarım Merkezi Olma Yolunda İlerlediğini Vurgulayarak Seracılık Sektörü Hakkında Bilgiler Verdi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Tarafından Yürütülen Çeşitli Hibe Ve Kredi Programları, Üreticilerin Modern Sera Tesisleri Kurmalarına Ve Mevcut Seralarını İyileştirmelerine Yardımcı Oluyor.

Ayrıca, Üreticilere Yönelik Düzenlenen Eğitim Programları İle Seracılık Konusunda Bilinçlenme Ve Teknik Bilgi Seviyesinin Artırılması Hedefleniyor.

Kahramanmaraş’ın Seracılık Sektöründe Gösterdiği Bu Başarılı Atılım, Tarımsal Üretimde Çeşitliliğin Ve Kalitenin Artmasına Büyük Katkı Sağlıyor.