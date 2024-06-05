Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (KİÜ) tarafından düzenlenen “İSTİKLAL’İZ İş Zirvesi” iş dünyası temsilcileri ve öğrencileri bir araya getirdi.

KİÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Konferans Salonu’ndaki zirvede Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Sezal, Element Proje AŞ Kurucusu Merve Çelebi ve GYMBOREE Kahramanmaraş Kurucusu ve Başkonuş Yaylası İşletmecisi Aslı Erdoğanyılmaz iş hayatındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, KİÜ olarak çok önemli bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi

Ardından KİÜ Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Emre Emrullah Boğazlıyan’ın yönetiminde panele geçildi.

Panelin ilk konuşmasını ise KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer yaptı. Kurumsal hayata dair deneyimlerini anlatan Gümüşer, çok çalışanlı bir şirkette görev almanın, yükselmenin yol ve yöntemlerini anlattı.

KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Sezal’da, hizmet sektöründe teknolojide yaşanan gelişmelerin önemine değindi.

Element Proje A.Ş. Kurucusu Merve Çelebi de çalışma hayatına ilk adımı atarken dikkat edilmesi gereken hususlar ve iş başvuruları gibi konularda deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

GYMBOREE Kahramanmaraş Kurucusu ve Başkonuş Yaylası İşletmecisi Aslı Erdoğanyılmaz da teknolojinin iş hayatındaki önemine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Soru-cevap bölümü ile son bulan zirvenin ardından panelistlere ve konuklara plaket verildi.

KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ve KMTSO Genel Sekreteri Yunus Atmalı’nın plaketleri KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan tarafından verilirken, KMTSO Yönetim Kurulu Üyesi Barbaros Sezal’ın plaketi KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan tarafından takdim edildi.

Element Proje A.Ş. Kurucusu Merve Çelebi’nin plaketi, KİÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Prof. Dr. Süleyman Kerli, GYMBOREE Kahramanmaraş Kurucusu ve Başkonuş Yaylası İşletmecisi Aslı Erdoğanyılmaz’ın plaketi ise KİÜ Genel Sekreteri Ferat Karataşlı ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinatör Müdür Yardımcısı Ebru Bozdoğan’ın plaketi ise İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Yasin Demir tarafından verildi.