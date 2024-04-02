Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde yaşayan Ramazan Kodalak, yan balkona atlayıp, iftar için yemek hazırlayan komşusu olan H.U.’nun evine girdi.

Kodalak’ı gördüğü an bağırmaya başlayan H.U., cinsel saldırıya uğradı.

Bu sırada H.U., Kodalak’ın elini ve bacağını ısırarak evin kapısını açıp bağırarak yardım istedi.

Ancak şüpheli, H.U.’yu içeri çekip kapıyı kapattı ve bağırışların ardından kaçtı.

H.U. ise mahallesindeki markete giderek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Yakalandı

Olayla ilgili çalışma başlatan İlkadım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Ordu’nun İkizce ilçesindeki babasının evine gittiğini tespit etti. Şüpheli, yakalanıp Samsun’a getirildi.

İfadesi ortaya çıktı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan Kodalak ifadesinde, “Evde alkol alıyordum, sigara içmeye balkona çıkınca 5 tane peri beni yanına çağırdı. Balkon demirlerine çıkıp aşağı atlayacağım sırada peri de beni çağırınca onun yanına gittim.

Evdeki kadın korkup bağırdı, sonra da eline bıçak aldı. Elindeki bıçağı alıp çıktım. Üzerime atılı cinsel saldırı suçlamasını kabul etmiyorum.” dedi.