Depremin ilk anından itibaren sahada olan bekçiler, çok sayıda kişinin enkazdan kurtarılmasına yardım etti. 17 ilden gelen destek personelleriyle Kahramanmaraş'ta görev yapan 750 bekçi, depremin ardından yıkılan yerlere yerleştirilen konteyner çarşılarda kendilerine emanet edilen bölgeleri en iyi şekilde korumaya çalışıyor.



Sorumluluk alanlarındaki depremzede esnaf ve vatandaşlarla sıkı iletişim içinde olan bekçiler, gece vaktinde meydana gelmesi muhtemel birçok olayın önlenmesinde de aktif rol alıyor.

Silah taşıma, kimlik sorgulama ve gözaltına alma yetkisi bulunan bekçiler, gece işlenebilecek suçlara karşı sokak sokak gezerek görevlerini yerine getiriyor.



Görevli oldukları çadır kentlerde de çocukların sevgisiyle karşılanan bekçiler, depremzede esnaf ve vatandaşlara da birçok konuda yardımcı oluyor