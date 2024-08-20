Elbistan'da, yaşanan acı olaylardan ders almayan ve uyanılara da kulak tıkayan magandalar boş durmuyor. Eğlence ya da gelenek olarak adlandırılan bu durum, insan hayatını sonlandırabildiği gibi mal kayıplarına da neden oluyor. Araçların, güneş enerjilerinin ya da evlerin camlarına isabet eden yorgun mermiler, vatandaşları maddi kayıplar yaşatıyor.

Bu durumun en son örneği Terminal Caddesi'nde yaşandı. Kim tarafından ya da nereden ateşlendiği belli olmayan silahtan çıkan yorgun mermiler, konteyner iş yerinin çatısını deldi. Konteynerin çatısına 2 mermi birden isabet ederken büyük şans eseri olayda yaralanan olmadı. Esnafın şikayeti doğrultusunda polis ekipleri mermi çekirdeklerini muhafaza altına aldı. Olayla alakalı soruşturma sürüyor.