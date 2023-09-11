Eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte depremden etkilenen illerdeki öğrenciler, zorlu koşullara rağmen okullarına geri dönerek eğitimlerine başladı. Asrın felaketi olarak adlandırılan depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki okullarda da yeni eğitim-öğretim yılı başladı.

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Ülkü Konteyner Kent İlk ve Ortaokulu, depremin ardından yeniden öğrencileri ağırlamak için hazırlıklarını tamamladı. Aileleriyle okul bahçesine gelen öğrenciler burada düzenlenen törenin ardından ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarda yerini aldı.

İlk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler, sınıflarına giderek yeni eğitim yılının başlamasına resmi olarak başladılar. Öğrenciler, eğitimlerine olan bağlılıklarını ve dayanışmalarını bir kez daha gösterdiler.