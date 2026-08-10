Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkında sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan iddialar üzerine resmi makamlar hızlı bir şekilde harekete geçti. Kurumda isyan çıktığı ve ölü ile yaralıların bulunduğuna dair paylaşımların tamamen asılsız olduğu açıklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden "Dezenformasyon" Vurgusu

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada, 10 Ağustos tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında yer alan "cezaevinde isyan çıktı" iddialarının gerçeği yansıtmadığı net bir dille ifade edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bahse konu haberlerin asılsız olduğu, cezaevinde isyan gibi bir durumun olmadığından bu tarz haberlerin doğruluğu bulunmamaktadır. Devletin yetkili kurumlarınca bu tarz dezenformasyona karşı gerekli inceleme ve takip yapılmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

8 Şüpheli Hakkında Gözaltı Kararı Verildi

Kamuoyunda manipülasyon yaratmaya yönelik asılsız paylaşımlar ve "İsyan çıktı, ölü ve yaralılar var" şeklindeki gerçeğe aykırı iddialar yargıya taşındı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, bu dezenformasyonu yayan 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Emniyet güçlerinin şüphelileri yakalamaya yönelik adli çalışmalarını titizlikle sürdürdüğü bildirildi.