Olay, Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş arazide hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

31 Yaşındaki Kadının Hayatını Kaybettiği Belirlendi

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yerde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Jandarma ekiplerinin olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin Gülistan K. (31) olduğu belirlendi. Kadının cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla İlgili 2 Şüpheli Gözaltında

Kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, olay kapsamında 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayın kesin nedeninin yürütülen soruşturma ve otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanması bekleniyor.