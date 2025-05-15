Konya'daki 5.2'lik deprem Ankara'da hissedildi

Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15:46’da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ankara ve çevre illerde de hissedilen deprem paniğe neden oldu...

Depremlerle sınan Türkiye, bir kez daha bu korkuyla yüzleşti.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir deprem meydana geldi.

5.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 15:46’da gerçekleşen depremin 5.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

AFAD'da yer alan bilgilere göre deprem yerin 18.73 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

ANKARA VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ

İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi hasar rapor edilmedi.

Sarsıntı, Ankara başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.