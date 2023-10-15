Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği, “Kore Günü” etkinlikleri çerçevesinde Elbistan’da bir dizi programa imza attı. 6 Şubat’ ta ki asrın felaketinin ardından Elbistan’da çeşitli yardım organizasyonlarıyla adından söz ettiren Koreliler, etkinliklerde ülkelerin gelenekleri ve kültürünü tanıttı.

Kore Günü etkinlikleri, MÜSİAD konteyner kentte başladı. Türkiye ile Kore arasında çok eskilere dayanan bir dostluğun olduğu Koreliler, burada kendi kültürlerine ait dansları sergiledi. Etkinlikler, yetim koordinasyon Merkezi ile devam etti. Etkinliklerde; Teakwondo gösterileri, Kore kültür dansları, K-pop ve K-Quiz gibi programlar büyük ilgi gördü.