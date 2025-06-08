İddaalara göre; 15 Mayıs’ta kaybolan Denisa Maria Adas Paun’dan günlerce haber alınamadı. Yapılan aramalar sonucunda Prato’da bir bavulun içinde cesedi bulundu. Cesedin başının kesilmiş olması, soruşturmayı derinleştirdi.

Cinayeti İtiraf Etti: "Benden 10 bin Euro İstedi"

İtalyan polisinin titiz çalışması sonucunda cinayeti işlediği tespit edilen kişi, 32 yaşındaki Romanya doğumlu koruma görevlisi Vasile Frumuzache oldu.

Güvenlik Kameraları Her Şeyi Ortaya Çıkardı

Adas’ın kaldığı otelin güvenlik kamerası kayıtlarında, Frumuzache’nin gece saatlerinde otele girdiği, daha sonra elinde siyah bir çöp poşetiyle çıktığı görüldü. Polis raporlarına göre, genç kadın önce boğuldu, ardından bıçaklandı ve başı kesilerek cesedi bir bahçede yakılmaya çalışıldı.

İtalya'da Büyük Tepki: Kadın Cinayetleri Gündemde

İtalya’da geniş yankı uyandıran bu vahşi cinayet, kadın cinayetleri, kadına şiddet ve güvenlik konularında toplumsal tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sosyal medyada kullanıcılar, “Adalet yerini bulmalı” etiketiyle kampanyalar başlatırken, yetkililer de olayın bütün yönleriyle aydınlatılacağını açıkladı.