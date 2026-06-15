Adana'nın Kozan ilçesinde huzur ve güven uygulamalarında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8-15 Haziran'da 21 farklı noktada uygulama yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 6 şüpheli ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 4 zanlının yakalandığı çalışmalarda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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Trafik denetiminde 51 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 12 aracı trafikten men etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA