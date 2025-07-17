20 Bin Personel Müjdesi: Zabıt Kâtibi, İKM ve Destek Kadrolarına Alım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve ulaşılabilir olması için zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer unvanlarda toplamda 20 bin yeni personel alımı gerçekleştiriyoruz," dedi. Erdoğan, bu yeni istihdamın adalet sistemine büyük katkı sunacağını belirtti.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantımızın ardından yaptığı açıklamalarda adalet teşkilatımıza 20 bin yeni personel alımı yapılacağı müjdesini aziz milletimizle paylaştı.



Adalet hizmetlerimizin etkinliğini ve sunumunun kalitesini daha da artırmak amacıyla… pic.twitter.com/5IGHkUC49A — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) July 17, 2025

Adalet Bakanı Tunç: “Yeni çalışma arkadaşlarımıza başarılar diliyorum”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Gücümüze güç katacak yeni çalışma arkadaşlarımıza, adaletin tecellisi yolunda şimdiden başarılar diliyorum. Zabıt kâtibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer kadrolarda peyderpey 20 bin personel alımı yapılacak.”

Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, adalet hizmetlerinin niteliğini daha da artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Adalet Bakanlığı 2024 Personel Alımı Ne Zaman?

20 bin kişilik personel alımının başvuru tarihleri, başvuru şartları, KPSS puan türü, mülakat süreçleri ve unvanlara göre kontenjan dağılımı gibi detayların önümüzdeki günlerde Adalet Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

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İnfaz Koruma Memuru (İKM)

Destek Personeli (Hizmetli, Şoför vb.)

Teknik Personel

Diğer idari kadrolar

Adalet Bakanlığı Personel Alımıyla İlgili Bilinmesi Gerekenler

Başvurular e-Devlet ve Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.

Alım sürecinde KPSS puanı , uygulamalı sınav ve sözlü mülakat gibi aşamalar yer alabilir.

Detaylı ilan metni yayınlandığında, başvuru kılavuzu kamuoyuyla paylaşılacak.

Adalet Teşkilatında Kariyer Fırsatı

Adalet Bakanlığı’nın açacağı bu kadrolar, kamu personeli olmak isteyen adaylar için büyük bir fırsat niteliği taşıyor. Memuriyet hayali kuran binlerce kişi, 2024 yılı personel alım ilanını sabırsızlıkla bekliyor.