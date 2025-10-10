Bireysel kredi kartı borçlarını ve daha önce yapılandırılmış kart borçlarını yeniden yapılandırmak isteyen vatandaşlar için tanınan başvuru süresi bugün sona eriyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 10 Temmuz’da alınan karar doğrultusunda, yapılandırılan borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecek.

Yapılandırma kapsamında belirlenen taksit tutarları, her ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Ayrıca kredi kartı borcunun en az %50’si ödenmeden kart limitinde artış yapılamayacak.

Borç tutarının kredi kartı limitini aşması halinde ise aşan kısım limit aşımı olarak değerlendirilmeyecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ise bu yapılandırmalarda uygulanacak azami faiz oranını %3,11 olarak belirlemişti.

Vatandaşların bu fırsattan yararlanabilmesi için başvurularını gün içinde tamamlamaları gerekiyor.