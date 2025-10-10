10 Ekim 2015'te saat sabah 10.04 civarında Ankara'nın Altındağ ilçesinin Ulus semtindeki Ankara Garı kavşağında düzenlenen bombalı intihar saldırısı olan Ankara Garı katliamı, Cumhuriyet tarihinin en fazla sivil can kaybının yaşandığı terör saldırısı olarak kayıtlara geçmiştir.

En kanlı intihar saldırısı

Ankara Garı önünde toplanan binlerce kişi, KESK, DİSK, TMMOB ve TTB tarafından düzenlenen "Emek, Demokrasi ve Barış Mitingi"ne katılmak üzere bir araya geldi. Ancak bu barış çağrısı, Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırısına sahne oldu.

Miting için gelen katılımcıların sabah saat 10.00'da Ankara Tren Garı önünde buluşması ve buradan Sıhhiye Meydanı'na yürümesi planlanıyordu. Kortejin önünde mitingi düzenleyen DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ortak imzalı "Savaşa inat, barış hemen şimdi. Emek, barış ve demokrasi" yazılı bir pankart yer alıyordu.

IŞİD bağlantılı iki canlı bomba tarafından saat 10.04'te sadece birkaç saniye arayla peş peşe iki büyük patlama meydana geldi. Saldırıda 100 kişi hayatını kaybetti, 500’den fazla kişi yaralandı.

Dava süreci

Yaklaşık sekiz ay süren soruşturma neticesinde, saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 36 kişi hakkında dava açıldı. Yargılama sürecinde örgüt bağlantıları, güvenlik zaafları ve istihbarat eksiklikleri tartışma konusu oldu.

14 sanığın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “kasten öldürme”, “kasten öldürmeye teşebbüs”; 22 sanığın ise “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan cezalandırılması talep edildi. Ancak sanıklardan 16'sına saldırıdan bu yana ulaşılamadı.

Olaydan önce paylaşılan istihbari bilgiler ortaya çıktı

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce iddianamenin kabul edilmesinin ardından sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2016’da başlandı. Yargılama sırasında saldırının, birçok istihbari bilgiye rağmen gerçekleştiği ortaya çıktı.

Ayrıca yine aynı yıl Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın 21 kişilik “canlı bomba listesi” listesi hazırlayarak taşra teşkilatlarına gönderdiği de yargılama sürecinde ortaya çıktı. Listede ismi yer alan Yunus Emre Alagöz 10 Ekim saldırısında canlı bomba oldu. Bu listedeki isimlerin neredeyse tamamı ise Gaziantep merkezli IŞİD yapılanmasıyla bağlantılıydı.

Canlı bombaların Ankara’ya taşınmasına eskortluk eden Yakub Şahin'in, bomba yapımında kullanılan malzemeleri Nizip’ten satın almaya çalıştığının esnaf tarafından ihbar edildiği, Nizip Emniyeti'nin de katliamdan 8 gün önce bunu Gaziantep Emniyeti’ne bildirdiği de yine yargılama sırasında mağdur avukatlarının çabasıyla ortaya çıktı.

Tutuklu 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet verildi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi 29 Temmuz 2022’de temyiz incelemesi sonucunda 9 sanığa verilen 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet cezasını onadı. Yargıtay, 9 sanığa 391 kez öldürmeye teşebbüs suçundan verilen hapis cezalarının bir bölümünü ise eksik inceleme gerekçesiyle bozdu.

Yargıtay’ın kısmi bozma kararının ardından 10 Ekim 2015 Ankara Gar Katliamı’na ilişkin davada yeniden yapılan yargılamada karar açıklandı. Yakup Şahin, Hakan Şahin, Resul Demir, İbrahim Halil Alçay, Hacı Ali Durmaz, Erman Ekici, Talha Güneş, Hüseyin Tunç ve Metin Akaltın; 101’er kez kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 379’ar kez öldürmeye teşebbüs suçundan ise 18’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan Erman Ekici ayrıca: "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, "izinsiz patlayıcı madde bulundurma" suçundan 10 yıl, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 3 yıl hapis cezası aldı. Ancak Ekici, daha önce Yargıtay tarafından yargılanması istenen "insanlığa karşı suç"tan beraat etti.

Hakkında dava açılan 26 sanıktan IŞİD üyesi olduğu tahmin edilen 16'sı halen firari durumda.