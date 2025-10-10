Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 7 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025-KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür ile 13-14 Eylül tarihlerinde yapılan Alan Bilgisi oturumlarının sonuçlarının erişime açıldığını duyurdu.

Adaylar, sınav sonuçlarına saat 10.00 itibarıyla ÖSYM’nin resmi internet sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilecekler.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınav sonrası madde analizlerinin titizlikle incelendiği, cevap anahtarlarının kontrollerinin tamamlandığı ve gelen itirazların bilimsel kriterler doğrultusunda değerlendirildiği belirtildi.

Bu süreçte, 7 Eylül tarihinde uygulanan Genel Yetenek Testi Temel Soru Kitapçığı’nda bulunan 59. sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup, değerlendirme işlemleri bu doğrultuda tamamlanmıştır.

Adayların sonuçlarını kontrol etmeleri ve sınav süreci hakkında detaylı bilgi almak için ÖSYM’nin resmi kanallarını takip etmeleri önem taşımaktadır.