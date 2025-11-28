Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye’de işsizlik oranı ekimde bir önceki aya kıyasla 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,5 seviyesine indi.

İşsiz sayısı 3 milyon 33 bine geriledi

Türkiye genelinde 15 yaş ve üzeri nüfusta işsiz sayısı ekimde 27 bin kişi azalarak 3 milyon 33 bin olarak kaydedildi. İşsizlik oranı erkeklerde %7, kadınlarda ise %11,3 olarak hesaplandı.

İstihdam 185 bin kişi arttı

İstihdam edilenlerin sayısı ekimde 185 bin kişi artarak 32 milyon 772 bin oldu. İstihdam oranı 0,2 puanlık artışla %49,2’ye yükseldi.

Erkeklerde istihdam oranı: %66,5

Kadınlarda istihdam oranı: %32,4

İşgücüne katılım yükseldi

İşgücü ekim ayında 157 bin kişi artarak 35 milyon 804 bin kişiye ulaştı. İşgücüne katılma oranı 0,2 puan artışla %53,8 oldu.

Erkeklerde katılım oranı: %71,5

Kadınlarda katılım oranı: %36,5

Genç işsizlikte yükseliş

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ekimde 0,6 puan artarak %15,6 seviyesine çıktı.

Genç erkek işsizlik: %12,9

Genç kadın işsizlik: %20,6

Çalışma süresi 42,2 saate düştü

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi ekimde 0,7 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti.

Atıl işgücü oranı %29,6’ya yükseldi

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan birleşik atıl işgücü oranı ekimde 1,1 puan artarak %29,6 seviyesine ulaştı.