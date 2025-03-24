HATAY (AA) - LALE KÖKLÜ - Hatay'da depremde annesinin yaşamını yitirdiği enkazdan kurtarıldıktan sonra sol bacağı ampute edilen 7 yaşındaki Galatasaray taraftarı Murat Mert Gezer, tedavi gördüğü merkezde kendisine özel tasarlanan üzerinde takımının armasının olduğu sarı-kırmızı renkli protezle yürüyor.

Gezer ve annesi İhlas Gezer, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme, 57 blokundan 43'ünün yıkılması sonucu 526 kişinin hayatını kaybettiği Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'ndeki 600 Evler Sitesi'nde yakalandı.

Annesinin yaşamını yitirdiği enkazdan yakınlarının da yardımıyla 36 saat sonra yaralı kurtarılan çocuk, hastaneye kaldırıldı.

İstanbul ve Adana'daki hastanelerde bir süre tedavi gören Gezer'in diz altından ampute edilen sol bacağına protez takıldı.

- Dar gelen protezi Emine Erdoğan'ın katılımıyla açılan merkezde yenilendi

Afet sırasında yurt dışında olan babası Hasan Gezer ile memleketi Hatay'a dönen çocuk, zamanla dar gelmeye başlayan protezinin yenilenmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla 3 Aralık 2024'te Dünya Engelliler Günü kapsamında açılan Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezine başvurdu.

Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray taraftarı olan Murat Mert Gezer, bacağından ölçü alan doktorlardan yenilenecek protezinin takımıyla alakalı olması için talepte bulundu.

Talebi yerine getiren doktorlar, Gezer'e üzerinde Galatasaray armasının olduğu sarı-kırmızı renkli protez taktı, takımının forma ve atkısını hediye etti.

- "Osimhen ve Icardi'yi çok seviyorum"

Murat Mert Gezer, AA muhabirine, Galatasaray'ı çok sevdiğini söyledi.

Takımın oyuncularını çok iyi bildiğini dile getiren Gezer, "Futbolcular Osimhen ve Icardi'yi çok seviyorum. Babamla Galatasaray'ın maçına gittik ama Icardi'yi göremedim. Şu anda Galatasaraylı protezim var. Icardi'nin forması ve topunun olmasını istiyorum." dedi.

Baba Hasan Gezer de depremden 36 saat sonra enkazdan kurtarılan oğlunun sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu anlattı.

Merkezin oğlunun tedavi sürecinde büyük kolaylık sağladığını belirten Gezer, şöyle konuştu:

"Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Daha önce Adana'ya veya başka illere gidiyorduk zor oluyordu. Merkezin Hatay'da olması bizim için büyük avantaj. Güzel bir merkez, her geldiğimizde iyi karşılanıyoruz. Hocalarımız Galatasaraylı protez talebimizi kırmadı. Sağ olsunlar uğraşıp yaptılar."

Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi Temsilcisi Temren Kemal Keskin de merkezde ortez ve protez üretimi de gerçekleştirildiğini anlattı.

Keskin, şunları kaydetti:

"Murat Mert büyüdüğü için artık protezinin değişim vakti gelmişti. Murat Mert bize başvurup Galatasaraylı protez istedi. Ona istediği protezi yapıp taktık. Şu an mutlu şekilde kullanıyor. Merkeze 6 ayda bir kontrole gelecek ve takibimizde olacak."