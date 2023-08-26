Sokak köpekleri bir can daha aldı...

Şanlıurfa'da Akçakale'ye bağlı Dibat Mahallesi'nde Suriye’nin Telabyad kentinde başıboş köpek 30 yaşındaki Hasan Halil Faras'a saldırdı.

Saldırı sonucu yaralanan Faras, hastaneye kaldırıldı.

Hastaneden kaçtı

Kuduz teşhisi konulan genç adam, sınır komşusu olan Akçakale Devlet Hastanesine sevk edildi.

Burada bir odaya muhafaza edilmesi için konulan genç, kilitli odanın kapısını açarak hastanede bir kişinin cep telefonunu alıp kaçtı.

Boş tarlada bulundu

Cep telefonu gasbedilen hasta yakının ihbarı üzerine hastane polisi, güvenlik kamerası incelemesinde cep telefonunu çalan kişinin kuduz teşhisi konulan Hasan Halil Faras, olduğunu tespit etti.

Kaçan yaralı adam hastaneye 10 kilometre mesafedeki Dibat Mahallesi'nde boş tarlada bulundu.

Hayatını kaybetti

Uzun bir sürenin ardından ikna edilen Faras, özel kıyafetli ekiplerce ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

Faras'ın bu sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.