2023'ün Ocak-Eylül döneminde Türkiye genelinde meydana gelen 411 bin 675 kazada 2 bin 253 kişi hayatını kaybederken, 269 bin 91 kişi yaralandı. Bursa'da ise 9 aydaki kazalarda 79 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçtiğimiz Eylül ayına dair kaza bilançosunu kamuoyu ile paylaştı.

Bir ay boyunca Türkiye genelinde meydana gelen 50 bin 182 trafik kazasında 34 bin 272 kişi yaralanırken, 307 kişi hayatını kaybetti. Yılın ilk 9 aylık döneminde ise Türkiye genelinde vuku bulan 411 bin 675 kazada 2 bin 253 kişi hayatını kaybederken, 269 bin 91 kişi yaralandı.

Kazalardan 5 bin 277'si kırmızı ışık ihlali

Senenin 9 aylık dönemindeki kazalardan 5 bin 277'si kırmızı ışık ihlalinden kaynaklandı. Hatalı şerit değiştiren 17 bin 531 sürücü de yaralamalı trafik kazasına davetiye çıkardı.

Yaralamalı kazaya karışan bin 265 sürücü alkollü

2023'ün ilk 9 ayında ölümlü ve yaralamalı kazaya karışan bin 265 sürücünün de alkollü olduğu tespit edildi. Hız tutkunu bin 816 sürücü de kazalara sebep oldu. Yılın 9 aylık döneminde kuralları çiğneyen sürücülere ceza yağdı.

2 bin 253 yayaya kuralları hiçe saydıkları için ceza yazılırken, 13 bin 631 yolcuya da ceza kesildi.

1 milyon 947 bin 691 sürücüye çeşitli kural ihlalleri sebebiyle cezai işlem uygulanırken, şehir güvenlik kameralarınca tespit edilen kural ihlalleri sebebiyle de 10 milyon 899 bin 612 araç plakasına ceza yazıldı.

Alkol alıp direksiyon başına geçen 134 bin 245 sürücü denetimlerde trafik polisine yakalandı.

800 bin 836 araç da çeşitli sebeplerden ötürü trafikten men edildi.

Ankara'da 123, İstanbul'da 122, İzmir'de 98 kişi hayatını kaybetti

Kural tanımaz sürücüler metropol şehirlerde de onlarca ölümlü trafik kazasına karıştı.

Resmi verilere göre yılın ilk 9 ayında meydana gelen kazalarda Ankara'da 123, İstanbul'da 122, İzmir'de 98 ve Bursa'da 79 kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da geçtiğimiz Eylül ayında 875 yaralamalı kaza meydana geldi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.