Kutsal kitaplarda yer alan bu ortak figür, yaratılışın ve insanın dünyadaki serüveninin başlangıcını temsil ediyor.

Kur'an'da Hz. Âdem

İslam inancına göre Hz. Âdem, Allah tarafından topraktan yaratılmış ve ilk insan olmasının yanı sıra aynı zamanda ilk peygamberdir. Kur’an-ı Kerim’de Hz. Âdem’in yaratılışı, cennetten yeryüzüne inişi ve şeytanla olan mücadelesi detaylı şekilde anlatılır.

Kur’an’da, Allah’ın meleklere, Âdem’e secde etmelerini emrettiği, ancak İblis’in kibirlenerek bu emre uymadığı bildirilir:

"Hani Rabb’in meleklere: 'Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım' demişti..."

(Bakara Suresi, 2/30)

Hz. Âdem ve eşi Havva’nın cennette yasak meyveyi yemesiyle birlikte yeryüzüne indirildikleri Kur’an’da şöyle aktarılır:

"Dedik ki: Birbirinize düşman olarak oradan (cennetten) inin. Artık yeryüzünde belli bir süre kalacak ve orada geçim sağlayacaksınız."

(Bakara Suresi, 2/36)

Kur’an’a göre Hz. Âdem, işlediği hatanın ardından tövbe etmiş ve Allah tarafından affedilmiştir:

"Derken Âdem Rabb’inden birtakım kelimeler aldı (ve onların gereğini yerine getirdi), bunun üzerine Allah onun tevbesini kabul etti."

(Bakara Suresi, 2/37)

İncil'de Hz. Âdem

Hristiyanlık inancına göre de Hz. Âdem ilk insan olarak Tanrı tarafından yaratılmıştır. Yaratılış Kitabı’nda (Genesis), Tanrı’nın Âdem’i topraktan yarattığı ve ona hayat nefesi verdiği belirtilir:

"RAB Tanrı, toprağın tozundan insanı yarattı ve insanın burnuna yaşam nefesini üfledi. Böylece insan yaşayan varlık oldu."

(Tekvin/Yaratılış 2:7)

İncil’de Hz. Âdem ve Havva’nın yasak meyveyi yemesi, “ilk günah” olarak tanımlanır. Bu olay, insanlığın Tanrı ile olan saf ilişkisini bozmuş ve Hristiyan doktrininde “günah doğası”nın başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Pavlus’un mektuplarında da bu konuya sıkça değinilir:

"Bir tek adam aracılığıyla günah dünyaya girdi ve günah aracılığıyla ölüm geldi. Böylece ölüm, bütün insanlara yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi."

(Romalılar 5:12)

Bu anlayış, Hristiyanlıkta İsa Mesih’in “ikinci Âdem” olarak görülmesine neden olmuştur. İnanca göre İsa, insanlığı ilk Âdem’in işlediği günahtan kurtarmaya gelmiştir:

"Nitekim ilk insan Âdem, yaşayan bir can oldu; son Âdem ise yaşatan bir ruh."

(1. Korintliler 15:45)

Sonuç

Kur’an ve İncil, Hz. Âdem’i insanlığın ortak atası olarak tanımlar. Her iki kutsal kitapta da onun yaratılışı, günah işlemesi ve ardından yaşananlar, insanlığın kaderine yön veren önemli dönüm noktaları olarak anlatılır. Ancak bu anlatımların detayları ve teolojik yorumları inanç sistemlerine göre farklılık gösterebilir.

Kaynakça:

Kur’an-ı Kerim, Diyanet İşleri Başkanlığı Meali

Yaratılış (Tekvin), Eski Ahit (Tevrat), Kitabı Mukaddes Şirketi

Romalılar ve 1. Korintliler, Yeni Ahit

Diyanet İşleri Başkanlığı, “Peygamberler Tarihi”

Britannica.com – Adam | Biblical Figure