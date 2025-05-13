Kurban Bayramı tatili ne zaman? gündemde merakla araştırılan konular arasında yerini aldı. Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Dini Günler takvimi kapsamında duyuruldu. Bu sene Kurban Bayramı'nın hangi tarihlerde kutlanacağı ve kaç gün olacağı tatil planı yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Haziran ayında idrak edilecek. Bayramın arefesi 5 Haziran'a, ilk günü ise 6 Haziran'a denk gelecek.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ TARİHLERİ

Arefe: 5 Haziran 2025 Perşembe

1. Gün: 6 Haziran 2025 Cuma

2. Gün: 7 Haziran 2025 Cumartesi

3. Gün: 8 Haziran 2025 Pazar

4. Gün: 9 Haziran 2025 Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Kurban Bayramı tatili 4.5 gün olup, bayram bu sene hafta sonuna doğru başlıyor, hafta sonu devam edip haftanın ilk günü sona eriyor. Kamu çalışanları için bayramın 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı hususuna ilişkin şuan için bir karar bulunmazken, bayramdan hemen önce netlik kazanacak.

Geçtiğimiz haftalarda 'Okul tatili ve Kurban Bayramı tatili birleşecek mi?' sorusuna yanıt veren Bakan Tekin, 'Hukuken mümkün değil. Okullarımızın açık olması lazım. Takvime göre planlanmış durumda. Öyle bir planlama yok. Birkaç gün olsa tartışılabilir. Ama 2 haftalık bir süreç var.' dedi.