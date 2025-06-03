Bornova Belediyesi, Işıkkent’teki Kurban Pazarı’ndan çıkan hayvan gübrelerini israf etmek yerine tarımsal üretime kazandırıyor. Bayram süresince toplanan atıklar, kepçeler ve kamyonlarla özel olarak oluşturulan gübre döküm alanlarından alınarak, kırsal mahallelerdeki tarlalara taşınıyor. Böylece kurban atıkları, toprağı besleyen doğal gübreye dönüşüyor.

KÖYLERE ÜCRETSİZ DOĞAL GÜBRE DAĞITIMI

Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen bu çalışma kapsamında, özellikle fide desteği alan üreticilere bu kez gübre desteği ulaştırılıyor. Hayvansal atıkların doğaya zarar vermeden değerlendirilmesi hem çevreye hem de üreticiye büyük katkı sağlıyor.

Çiçekli Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Bornova Muhtarlar Derneği Başkanı Zeki Güler uygulamadan memnuniyetini; “Bornova Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tüm köylerimizdeki üreticilere fide dağıtmıştı. Şimdi de bu fidelerin beslenmesi için gübre dağıtımı başladı. Destekleri nedeniyle Başkan Eşki’ye çok teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirdi.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu uygulamanın sadece çevresel bir kazanım değil, aynı zamanda kırsal kalkınmanın bir adımı olduğunu vurguladı. Eşki, “Kurban Bayramı sonrası ortaya çıkan hayvansal atıkları çevreye zarar vermeden değerlendirmek, doğayı korumak kadar üretimi desteklemek açısından da çok kıymetli. Fidelerini verdiğimiz üreticilerimizin bu ürünleri en verimli şekilde yetiştirebilmesi için doğal gübre desteğimizi de ulaştırıyoruz. Çünkü toprağı desteklemek, üreticiyi güçlendirmektir” diye konuştu.