Kurban Bayramı yaklaşırken Kahramanmaraş’ta kurbanlık telaşı başladı. Şehrin farklı noktalarında kurulan hayvan pazarlarında, büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklar yoğun ilgi görüyor.

Pazarda satışa sunulan büyükbaş kurbanlıklar arasında, 1 tona ulaşan sağlıklı danalar 300 bin TL’ye kadar alıcı buluyor. Küçükbaş hayvanlarda ise 50 kilogramlık koyunların fiyatları 20 ila 25 bin TL arasında değişiyor.

Kurbanlıkların büyük bölümü Kahramanmaraş yaylalarında yetiştirilen yerli besilerden oluşurken, Doğu Anadolu’dan gelen besicilerin getirdiği hayvanlar da pazardaki seçenekleri artırıyor. Vatandaşlar, hem fiyat hem de hayvan kalitesi açısından karşılaştırma yaparak alım yapmaya çalışıyor.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın duyurusuyla, bu yıl kurbanlık arzında yüzde 58 oranında artış yaşandı. Satılamayan kurbanlıklar için de üreticilere destek amacıyla “Tarım Cebimde” uygulaması üzerinden yeni kolaylıklar sağlanıyor.

Bayrama sayılı günler kala, kurban pazarlarında hem üreticilerin hem de vatandaşların hareketliliği gözlerden kaçmazken, yetkililer hayvan alım-satımında hijyen kurallarına ve denetimlere dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.