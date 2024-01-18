Diziden yeni bölüm fragmanı geldi. Mehmet Bey, Alaeddin ve Gonca aşkını sonsuza kadar bitiriyor. Alaeddin son nefesini veriyor. İşte yeni bölüm fragmanı...

ATV'nin büyük ilgi gören tarihi dizisi Kuruluş Osman, her Çarşamba reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Metin Günay'ın başarılı yönetmenliğinde ve Mehmet Bozdağ'ın etkileyici senaryosuyla hayat bulan dizi, Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemini izleyicilere detaylarıyla sunuyor.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Bey, Faruk Aran gibi başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, son bölümüyle izleyicilerden tam not almıştı.

Dizinin hayranları yeni bölümü merakla beklerken, ATV tarafından yayınlanan fragmanla heyecanları daha da arttı.

Alaeddin'in sonu geldi

Osman Bey ordusunu topladı ve Göklü Han ile karşı karşıya geldi. Bakalım bu karşılaşma nasıl sonuçlanacak?

Karacelasun Holofira’yı kaçırdı. Orhan Bey, Holofira’yı kurtarayım derken tuzağa düştü. Holofira ve Orhan Bey kurtulabilecek mi?

Saadet Hatun, Bala Hatun’a Alaeddin’in Gonca’dan uzak durmasını söyledi. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Mehmet Bey, Alaeddin’e kılıç çekti. Gonca’nın gözyaşları izleyicileri hüzne boğacak.

İşte Kuruluş Osman 145. bölüm fragman...