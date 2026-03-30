UNESCO tarafından “Edebiyat Şehri” unvanına layık görülen Türkiye’nin ilk ve tek şehri Kahramanmaraş, kültür ve sanat alanındaki öncü kimliğini güçlendirmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yıl boyunca sürdürülen etkinlikler, bu yıl 62’ncisi kutlanan Kütüphane Haftası kapsamında da yoğun ilgi görüyor.

Bu yılki program, çocuklara yönelik özel bir etkinlikle başladı. Rasim Özdenören Çocuk Kütüphanesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen atölyede minikler, sanatla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Etkinlikte çocuklar hem birlikte üretmenin hem de hayal güçlerini özgürce ifade etmenin mutluluğunu yaşadı.

Programın konuğu olan çocuk kitabı çizeri Fatma Betül Yıldız, minik katılımcılara bir kitabın fikir aşamasından baskıya kadar uzanan yayın sürecini anlattı. Yıldız, anlatımını uygulamalı bir atölyeyle destekleyerek çocuklara temel çizim tekniklerini gösterdi.

Etkinlik boyunca çocuklar, bir kitabın küçük bir bölümünü resmederek hem öğrendi hem de eğlendi. Atölye sonunda ortaya çıkan renkli çalışmalar, çocukların sanatsal yeteneklerini ve hayal dünyalarını gözler önüne serdi. Katılımcı çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte üretmenin verdiği mutluluğu paylaşırken, kütüphane ortamında geçirilen zamanın ne kadar keyifli olabileceğini deneyimledi.

Etkinliğe ilişkin değerlendirmede bulunan eğitmen Fatma Betül Yıldız, “Kütüphane Haftası kapsamında çocuklarla bir kitabın yayımlanma sürecini ele aldık. Birlikte kitabın küçük bir bölümünü resmettik. Hem öğretici hem de çok keyifli bir etkinlik oldu” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan öğrencilerden Şeyma Suatoğlu ise duygularını, “Resim çizmeyi zaten çok seviyorum. Bugün öğretmenimizle birlikte çizim yaptık, boyadık. Arkadaşlarımızla birlikte çok eğlendik. Benim için çok güzel bir gün oldu” sözleriyle dile getirdi. Bir diğer katılımcı Leyla Sultan Yiğit de etkinliğin kendisi için unutulmaz olduğunu belirterek, “Öğretmenimiz bize resim yapmayı çok güzel anlattı. Biz de öğrendiklerimizi uyguladık. Çok keyifli ve mutlu olduğum bir etkinlikti” dedi.